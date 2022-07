26-07-2022 23:09

La Salernitana ha ufficializzato in serata un’importante operazione di mercato per rinforzare il reparto offensivo: si tratta del ritorno di Federico Bonazzoli, che già nella scorsa stagione aveva ben figurato all’Arechi. L’attaccante scuola Inter classe 1997 è stato ceduto a titolo definitivo dalla Sampdoria al Club del patron Iervolino.

Non si placano però i rumors circa un nuovo rinforzo lì davanti per la squadra allenata da Davide Nicola. Secondo TuttoSalernitana.com, sarebbero almeno 3 i nomi in auge che potrebbero vestire granata la prossima stagione.

Nelle ultime ore il nome di Sam Lammers è quello che ha preso maggiore quotazione. L’attaccante olandese è rientrato dall’Atalanta dopo il prestito all’Eintracht e rappresenta un ritorno di fiamma per i granata, già interessati al giocatore nella scorsa sessione di mercato.

Lammers non sarebbe la prima scelta, ma rappresenta la pista sicuramente più facile da percorrere. Davanti a lui, nella scala delle preferenze, ci sono altri due obiettivi come Andrea Pinamonti e Krzysztof Piatek. Nomi ambiziosi, ma il Presidente Iervolino non sembra voler badare a spese.

