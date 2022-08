18-08-2022 12:00

Una storia d’amore durata 6 mesi, ma non per questo poco intensa. La storia che ha legato la Salernitana a Simone Verdi è un racconto di rinascita, con una squadra che si è rilanciata verso l’imprevista salvezza e un calciatore che ha ritrovato la forma perduta dopo tante stagioni di buio. Questa storia però può avere un altro, grande capitolo.

Il Torino non conterà su Simone Verdi nella prossima stagione e per questo l’ex Napoli è sul mercato. Si è pensato a un possibile ritorno a Bologna, con Riccardo Orsolini pronto a fare il viaggio nella direzione opposta, ma tramontata l’ipotesi per Verdi sembra possibile un altro ritorno in una sua ex squadra. Non arrivano grandi offerte per il classe 1992, anche perché il Torino continua a valutarlo 5 milioni di euro, ma la Salernitana è disposta a trattare per un profilo che a Davide Nicola piace parecchio, così come farebbe contento lo stesso Simone Verdi un ritorno a Salerno.

