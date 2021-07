Inter, salta il match con l'Arsenal: positivi Covid tra i Gunners

Il sito sportivo “The Athletic” ha riportato la notizia che l’Arsenal ha annullato le amichevoli estive che erano previste negli Stati Uniti a causa delle positività al Covid-19 tra i suoi calciatori. I Gunners non disputeranno quindi nemmeno la partita con l’Inter prevista per domenica 25 luglio al Camping World Stadium di Orlando, in Florida, alla quale avrebbe dovuto seguirne un’altra contro i Millionarios o contro l’Everton mercoledì 28. Adesso i nerazzurri dovranno cercare così un’altra avversaria.

In Inghilterra negli ultimi giorni si stanno registrando oltre 50mila casi di positività al giorno. L’Arsenal, colpita da un focolaio di Covid, spera quindi di non avere ulteriori calciatori positivi e di recuperare quelli attualmente contagiati in vista della partenza della Premier League, prevista per venerdì 13 agosto contro il Brentford. Non si conosce né il nome né il numero dei calciatori positivi ma sarebbero tutti asintomatici e in buone condizioni di salute.

Le partite che erano in programma in Florida sono anche denominate Florida Cup: praticamente un torneo amichevole prestagionale con tre squadre in lizza. Ora le ipotesi sono due. La prima è quella di trovare una squadra che sostituisca l’Arsenal, in modo tale che l’Inter possa giocare le sue amichevoli sul territorio statunitense. La seconda è quella di annullare il torneo, di modo che i nerazzurri potrebbero decidere di non attraversare l’oceano precauzionalmente, per evitare contagi.

OMNISPORT | 20-07-2021 23:30