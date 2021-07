Mercato Inter: via libera di Inzaghi, in arrivo il secondo colpo

L’Inter accelera le trattative con il Cagliari per l’ingaggio di Nahitan Nandez: il suo arrivo sarà il secondo colpo a centrocampo per i nerazzurri dopo Calhanoglu. Il giocatore uruguaiano, jolly della mediana che nella scorsa stagione si è disimpegnato molto bene sulla fascia destra, ha già detto sì all’offerta del Biscione per un contratto della durata di 4 anni, a 3 milioni di euro a stagione.

Nandez dopo l’intesa con i nerazzurri ha chiesto al club sardo la cessione, e ora le due parti stanno cercando di trovare la quadra per arrivare ad un accordo. Il possibile ingaggio dell’uruguaiano ha trovato anche il pieno consenso di Simone Inzaghi, che ha chiesto a gran voce un giocatore duttile proprio per quella zona di campo.

E’ in arrivo un altro vertice tra l’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta e il patron dei rossoblu Tommaso Giulini, a margine dell’assemblea di Lega Calcio. Il Cagliari continua a chiedere un addio a titolo definitivo, mentre l’Inter non va oltre il prestito oneroso con diritto di riscatto.

L’operazione è complessa, in ballo ci sono anche i nomi di Dalbert e Nainggolan, anche loro vicino ad un approdo in Sardegna, ma a Giulini piace anche Agoume, l’anno scorso allo Spezia.

L’arrivo di Nandez risolverebbe il problema sulla fascia destra, lasciata libera dopo l’addio di Hakimi, partito per il Psg. L’alternativa per il Biscione resta il giocatore dell’Arsenal Bellerin: in caso fallisse l’assalto all’uruguaiano, sarà lui il nome caldo delle prossime settimane.

OMNISPORT | 20-07-2021 11:34