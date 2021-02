Sambenedettese: dal River Plate arriva Ivan Rossi

Obiettivo promozione in serie B per la Sambenedettese che piazza un grande colpo di mercato. Nelle ultime concitate ore di mercato infatti, il club rossoblu ha preso il centrocampista Ivan Rossi, proveniente niente meno che dal River Plate.

Le ambizioni del club marchigiano, momentaneamente al quinto posto del girone B sono chiare: promozione in serie B e l’acquisto di lusso di Rossi va proprio inquadrato in questo senso.

Il centrocampista classe 1993 è cresciuto nel Banfield e ha esordito con Almeyda in panchina, per poi passare al River Plate. Due parentesi in prestito con il Colo Colo e l’Huracan prima di tornare alla base.

Rossi, 27 anni, ha origini italiane e nella sua carriera può vantare anche 7 presenze in Copa Libertadores. La sua nuova avventura in Italia è pronta ma non sarà un salto nel vuoto visto la presenza si tanti altri argentini, tra cui Maxi Lopez e Ruben Botta. Un grande salto, con tante ambizioni.

OMNISPORT | 02-02-2021 10:35