Samp, Osti: "Siamo stati umiliati, spero sia caso isolato"

28-08-2022 21:41

Il direttore tecnico della Samp Carlo Osti ha commentato deluso a Sky la sconfitta per 4-0 contro la Salernitana: “Giampaolo ha fotografato la partita, questa era una gara che sarebbe dovuta essere sul nostro livello, rappresentava una cartina al tornasole importante. Purtroppo abbiamo sbagliato tutti, siamo stati umiliati sul campo, la Salernitana ha dominato”.

“Dobbiamo fare una riflessione sulla gara, ci eravamo illusi dopo un inizio meno brutto del previsto. Ora giocheremo con Lazio e Hellas Verona, dobbiamo continuare a testa bassa, per la Sampdoria sarà un campionato difficile. Prendere quattro gol della Salernitana ci dovrà far pensare moltissimo”.

La situazione societaria pesa molto: “Il discorso di un’eventuale cessione riguarda il nuovo CdA, logicamente noi non sappiamo nulla di cosa succede, ma ci è stato detto sin dall’inizio, sapevamo che sarebbe stata un’estate difficile, lo è tuttora. Ma questo non ha condizionato il nostro mercato, abbiamo cercato di fare delle operazioni utili al progetto tecnico. La gara di stasera spero che sia un incidente isolato, abbiamo quattro giorni per sistemare qualcosa sia in entrata che in uscita”.