Samp perplessa per il calendario

13-12-2021 19:31

Il direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano ha parlato al sito ufficiale della società doriana: “Dobbiamo cercare di portare più punti possibili a casa entro la fine del girone d’andata. Giovedì abbiamo una partita contro il Torino e giocando poi domenica in campionato non è il massimo, ma va bene così. Non dobbiamo farci prendere dall’entusiasmo e gestire sia le sconfitte che le vittorie”.

Sulla vittoria nel derby: “Fondamentale anche per dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Non è stata una settimana semplice e cercheremo di compattarci sempre di più. Dovevamo riscattarci dopo un primo tempo non bello contro la Lazio, dovevamo far vedere che ci siamo. Questo nulla toglie a resettare sempre perché dobbiamo resettare sia le partite che sono andate bene che quelle che sono andate male”.

OMNISPORT