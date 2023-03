Il portiere è costretto ad operarsi alla spalla

17-03-2023 23:51

Stagione già finita per il portiere della Sampdoria Emil Audero, costretto a sottoporsi ad un’operazione alla spalla: “Ho aspettato e sperato fino all’ultimo ma purtroppo dopo gli esiti della visita odierna sono costretto a operarmi e finire qua la stagione”, sono le sue parole su Instagram.

“Triste e straziante non poter aiutare i miei compagni per quest’ultima parte di stagione ma questo è anche il calcio. Un grande in bocca al lupo alla squadra, sempre e comunque Forza Samp”.