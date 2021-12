Sampd, Gasparin: "Ferrero mai all'altezza, un fallimento"

07-12-2021 23:26

L’ex dg della Sampdoria Gasparin ha bocciato l’operato di Ferrero: “Per me non è stato un presidente all’altezza della piazza blucerchiata, lo penso sin dall’inizio. Io sono sempre rimasto tra i primi tifosi della Sampdoria, nonostante Ferrero. Il suo mandato è stato completamente fallimentare”.

Sul derby in programma venerdì: “La squadra potrebbe risentirne psicologicamente in occasione del derby contro il Genoa? Secondo me no. Il fascino di quella partita, che io ho vissuto, supera qualsiasi cosa”.

