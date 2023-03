Sampdoria, Audero: "Rinunciato allo stipendio per salvare la squadra"

Le parole del portiere blucerchiato

04-03-2023 09:52

Il portiere della Sampdoria Emil Audero ha parlato alla Gazzetta dello Sport sulla situazione blucerchiata: “Sappiamo tutti quanto sia delicato il periodo calcistico e non, della Sampdoria. Siamo in una posizione di classifica di emergenza, anche se va riconosciuto che da gennaio in poi, quando la Serie A è ripartita, siamo cresciuti. Il mio era già un ruolo importante e centrale, ma il mister ha deciso di accrescerne il valore dandomi la fascia”. E sugli stipendi ha detto: “Il gesto dei giocatori è stato importante affinché non si aprissero scenari disastrosi. È stato fatto quel che era meglio per i conti del club”.