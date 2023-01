Sampdoria: Bereszynski al Napoli

06-01-2023 11:33

Bartosz Bereszynski sta salutando gli ex compagni della Sampdoria presso il centro sportivo blucerchiato. Il laterale polacco passa al Napoli in prestito con diritto di riscatto e nelle prossime ore volerà a Roma per sottoporsi a visite mediche e firmare coi partenopei. Nel pomeriggio, atteso l’arrivo a Bogliasco di Alessandro Zanoli: per lui prestito alla squadra allenata da Stankovic dopo il rinnovo col Napoli. In riferimento al ritorno a Napoli di Nikita Contini, si prevede possa concretizzarsi nei primi giorni della prossima settimana. Prima, infatti, la Sampdoria vuole chiudere per un altro vice Audero, con Igor Vekic dell’NK Bravo come nome scelto dalla dirigenza blucerchiata.

