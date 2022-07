12-07-2022 09:41

Genova-Cagliari, asse caldissimo. Non si tratta di un itinerario delle vacanze estive, ma di un incontro di mercato che potrebbe portare un doppio nuovo acquisto sia in casa Sampdoria che in casa Cagliari. Il reparto interessato è il centrocampo, seppur i diretti interessati ricoprano ruoli diversi all’interno dello scacchiere delle rispettive formazioni.

I liguri hanno chiesto ai rossoblù Marko Rog e Riccardo Ladinetti, mezzala il primo e vertice basso il secondo, per poter dare nuova verve a un reparto tanto caro a Marco Giampaolo. Il croato è un talento arrivato in Italia con la maglia del Napoli, ma non è mai riuscito ad esprimersi al meglio anche a causa di un doppio brutto infortunio che gli ha fatto perdere una stagione e mezza; Ladinetti è invece un classe 2000 che l’anno scorso ha disputato la Serie C, in prestito, all’Olbia. I sardi sono invece interessati ai profili di Valerio Verre, trequartista in forza all’Empoli lo scorso anno, e Kristoffer Askildsen, interno di centrocampo norvegese del 2001. Si tratta ancora per le forme di trasferimento dei quattro interessati.

