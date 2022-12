Sampdoria, Colley: "Salvezza non impossibile: Salernitana un esempio"

22-12-2022 11:00

Accostato a Verona e Cremonese, il difensore gambiano Omar Colley resterà in alla Sampdoria. E, al Secolo XIX, ha parlato della disastrosa prima parte di stagione dei blucerchiati fin qui disputata.

Colley ha spiegato: “La sosta ci ha fatto bene. Avevamo bisogno di fermarci un po’ e di resettare. Quando ti trovi in un momento di grande difficoltà, prendersi un po’ di tempo può essere una buona soluzione. In quasi cinque anni di Sampdoria non mi era mai capitato di dovermi confrontare con difficoltà così grandi. È stato strano e per certi versi inspiegabile, ma la classifica è chiara, abbiamo raccolto 6 punti in 15 partite. Io penso di avere dato in ogni partita il 100% come sempre, ma non è bastato. Che posso dire… devo dare di più. Salvezza? Nella scorsa stagione la Salernitana è riuscita a centrare questa impresa. Nulla è impossibile”.