Sampdoria: contatto con l’Atalanta per Piccoli

13-01-2022 09:33

Il nuovo nome sull’agenda dei dirigenti blucerchiati per cercare di rinforzare il reparto offensivo è quello di Roberto Piccoli.

L’attaccante in forza all’Atalanta ha trovato poco spazio in questa prima fase di campionato, nonostante venga considerato uno dei giovani più interessanti del panorama italiano. Zapata, Muriel e Ilicic lo stanno relegando troppo ai margini del progetto orobico, ecco perchè l’attaccante vuole ascoltare nuove proposte. Dopo un timido approccio del Genoa, che poi ha virato su altri giocatori, spunta sempre da Genova, la Sampdoria.

Un primo, sommario contatto tra dirigenza genovese e quella bergamasca sarebbe già andato in scena, per sondare la disponibilità delle parti ad intavolare la discussione, ovviamente sulla base del prestito fino a giugno. Le condizioni perchè vada in porto l’affare ci potrebbero essere anche se adesso la Sampdoria, prima di regalare a D’Aversa il nuovo attaccante deve disfarsi di Torregrossa che non rientra più nei piani blucerchiati.

