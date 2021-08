Sampdoria, D'Aversa: "Bisogna scendere in campo con umiltà"

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa suona la carica in vista della prima uscita stagionale dri blucerchiati, il 23 contro il Milan di Stefano Pioli.La Sampdoria ha perso le ultime tre partite d’esordio stagionale in campionato, restando sempre a secco di gol nel parziale; i blucerchiati non hanno mai perso quattro gare di debutto stagionale di fila in Serie A nella loro storia.

Ecco le sue parole in conferenza stampa:

“Bisogna scendere in campo con umiltà, ma voglio una squadra che sappia andare oltre a prescindere dal valore dell’avversario”, esordisce l’allenatore blucerchiato ai canali ufficiali del club. “Giochiamo contro una squadra forte – prosegue -. Hanno chiuso lo scorso campionato al secondo posto e si sono rinforzati in questo mercato. In ogni caso, a prescindere da chi troviamo di fronte, dobbiamo giocare con voglia e determinazione puntando a ribaltare sul campo un verdetto che sulla carta sarebbe sfavorevole a noi”.

Inoltre, il tecnico Doriano ritrova Yoshida, rientrato da pochi giorni dalle ferie dopo gli impegni con la nazionale giapponese alle Olimpiadi:

“Sta bene, è un rientro importante e può giocare dall’inizio”.

Per ultimo, D’Aversa commenta le voci di mercato su Morten Thorsby, obiettivo dell’Atalanta:

“Per noi è sicuramente un giocatore importante, ma io devo pensare soltanto a far dare il meglio ai calciatori che ho a disposizione senza entrare nelle dinamiche societarie. Di certo Morten è fondamentale per la Sampdoria”.

OMNISPORT | 21-08-2021 17:11