Sampdoria, D'Aversa: "Meritavamo di più"

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa commenta in questo modo il pareggio ottenuto in casa contro i Campioni d’iItalia dell’Inter:

“Sotto l’aspetto della prestazione sono soddisfatto – spiega D’Aversa – siamo partiti molto forte e ci siamo trovati sotto su una circostanza di una punizione in cui è stato bravo Dimarco a metterla nel sette, poi siamo stati bravi a rimontare due volte contro i campioni d’Italia. Giusto il pareggio, ma forse avremmo meritato qualcosa in più. Quagliarella e Caputo sono due giocatori forti, completi, le difficoltà le possiamo avere di più nella fase difensiva in cui bisogna sacrificarsi ma da questo punto di vista la squadra si è ben comportata. Il rammarico è che in tutte e tre le partite stiamo un po’ recriminando sul risultato”.

Rispetto alle ultime stagioni, il baricentro della squadra è decisamente più alto:

“Il baricentro della squadra è determinato dai giocatori a disposizione, nel primo anno di serie A avevo Bruno Alves ma a campo aperto non avrei sfruttato le sue caratteristiche. Qui con Colley e Yoshida posso permettermelo, comunque abbiamo cambiato qualcosa nell’interpretazione della gara, sin dalla prima partita di Coppa Italia. Ma bravi i giocatori che mi permettono di fare questo”.

Infine una domanda sul gioiello danese Damsgaard:

“Dal punto di vista tattico oggi ha giocato più da interno. Poi un giocatore importante come lui che fa la differenza in nazionale, non deve compiere errori come perdere palla a centrocampo in una zona non sicura. Detto questo è un giocatore che può determinare, oggi nel secondo tempo se non fosse stato per D’Ambrosio avrebbe fatto gol. La brillantezza sfoggiata a Euro2020 la recupererà col passare del tempo quando potrà lavorare con più continuità come hanno fatto gli altri dal primo giorno del ritiro”.

OMNISPORT | 12-09-2021 16:11