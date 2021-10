Sampdoria, D'Aversa: "Peccato perchè potevamo vincere"

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa parla dopo il pirotecnico pareggio per 3-3 contro l’Udinese a Marassi. Era da novembre 2018 con Giampaolo in panchina che la Sampdoria con subiva almeno 3 gol per 3 match di Serie A consecutivi.

Questo il commento di D’Aversa, che si sofferta anche a parlare del gol di Antonio Candreva:

“Peccato perché credo che per il gol fatto da Antonio avremmo dovuto vincere. Il dispiacere è che anche oggi ha fatto tre gol. Ci tenevamo per il pubblico. Nel primo tempo son partiti meglio loro. Sui duelli hanno dominato loro. Nel secondo tempo abbiamo meritato noi. Bisogna lavorare di più sugli equilibri. Su palla inattiva abbiamo buttato via i tre punti […] Antonio sta facendo un grandissimo campionato. Ha 34 anni ma può fare ancora meglio. Ne abbiamo parlato in settimana e ci stuzzichiamo sempre. Ragazzo molto maturo. Un gol del genere avrebbe meritato un risultato pieno. Siamo ancora qui a rammaricarsi dopo tre gol in casa”.

Ora la sosta per le nazionali, momento perfetto per recuperare qualche giocatore:

“La sosta arriva a pennello per recuperare i giocatori infortunati, Abbiamo sette nazionali, dispiace non averli. Qualcosina a livello di lavoro si perde. L’equilibrio non dipende dalla situazione tattica o dai giocatori offensivi. Si lavorerà con chi è a disposizione sperando di recuperare giocatori che diano alternative”.

OMNISPORT | 03-10-2021 18:10