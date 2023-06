Sampdoria, dubbi sulla permanenza di Audero

L’estremo difensore della Samp a Il Secolo XIX: “Penso a recuperare, aspetto anche di riconoscere i programmi e le ambizioni della nuova proprietà. Vedremo che succederà”

09-06-2023 14:19

Dopo la retrocessione, il portiere della Sampdoria Emil Audero, alle prese con il recupero da un’infortunio alla spalla, come riportato da Tuttomercatoweb, durante un’intervista concessa al quotidiano genovese Il Secolo XIX ha commentato quello che sarà il suo futuro.

Ecco le parole dell’estremo difensore della Samp: ”Ad oggi è presto per parlare del mio futuro. Non sarebbe corretto e non ne ho la volontà. Penso a recuperare, aspetto anche di riconoscere i programmi e le ambizioni della nuova proprietà”.

Prosegue poi Audero: “È normale che i nomi dei calciatori della Sampdoria girino già ora, è una conseguenza della situazione societaria. Vedremo che succederà”.