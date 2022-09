Sampdoria, Giampaolo a rischio: chi lo potrebbe sostituire

19-09-2022 08:35

“Samp ultima in classifica, numeri contro Giampaolo”, titola così in taglio alto l’edizione del Il Secolo XIX. I blucerchiati, infatti, sono stati sconfitti anche dallo Spezia per 2-1. Il tecnico marchigiano ora è a rischio esonero, e se non dovessero arrivare risultati dopo la sosta, si potrebbe assistere ad un avvicendamento in panchina. Secondo il quotidiano genovese, la dirigenza starebbe sondando la disponibilità di vari tecnici, tra cui D’Aversa e Ranieri (per entrambi sarebbe un ritorno), oltre a Daniele De Rossi (alla sua prima esperienza da allenatore).