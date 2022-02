Sampdoria, Giampaolo: "Domani si riparte"

28-02-2022 23:33

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha preso la parola ai microfoni di DAZN dopo la pesante sconfitta per 4-0 a Bergamo contro l’Atalanta. La Sampdoria per la prima volta in questo campionato schiera otto giocatori italiani nel XI titolare: nessuna formazione ne ha mai schierati di piú in un singolo match del torneo in corso.

Questo il commento di Giampaolo, che parla delel condizioni di Sensi e Giovinco:

“Sensi ha avuto un risentimento, sia lui che Fabio (Quagliarella, ndr). Era una partita fisica e c’era il rischio che li perdessi entrambi. Seba si è allenato due volte da quando è arrivato: il primo giorno e ieri. Poi ha fatto lavoro personalizzato. Questo tipo di partite richiedono una condizione fisica top. Giovincodovrà avere una buona condizione e troverà un minutaggio maggiore. Di salute sta bene”.

Poi una parola anche sul possibile contraccolpo psicologico di questo ko:

“No, domani si riparte e si penserà ad Udine. Bisogna essere forte di testa. Per me è chiusa questa partita. Mi sono piaciuti i ragazzi subentrati che si sono presi la loro parte di responsabilità”.

OMNISPORT