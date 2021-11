Sampdoria-Hellas Verona, D'Aversa: "Vittoria meritata"

27-11-2021 18:33

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa ha preso la parola dopo la vittoria per 3-1 a Marassi contro l’Hellas Verona di Igor Tudor. Questo il commento dell’allenatore, che esprime grande gioia per una bella partita dopo un periodo difficile:

“Avevamo tanta voglia di vincere, nonostante il gol subito nel nostro momento migliore. I ragazzi sono stati bravi a sconfiggere la sfortuna, perché dopo un cambio forzato ci siamo trovati sotto di un gol immeritatamente. Però la squadra è stata brava nella ripresa a ribaltare una partita non semplice contro un avversario che viaggiava a un ritmo importante. Merito a quelli che hanno fatto una grande gara, sia i titolari che quelli che sono entrati a partita in corso. Nel primo tempo potevamo fare gol, ma non abbiamo concretizzato come nel secondo. Il Verona ti fa giocare male perché gioca a tutto campo e ha messo in difficoltà tutti. Ma, guardando tutta la partita, abbiamo meritato a livello di risultato e di prestazione. Merito dei ragazzi che hanno fatto una grande partita”.

OMNISPORT