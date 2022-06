Sampdoria: il Watford ci prova per Colley

10-06-2022 12:39

Se la Sampdoria ha raggiunto, se pur faticosamente, la salvezza in serie A, una buona percentuale di merito va data al difensore centrale Omar Colley che veste la maglia blucerchiata dal lontano 2018. In Serie A Colley ha collezionato 113 presenze condite da 2 gol.

Il giocatore di origini gambiane potrebbe però lasciare il club ligure nel corso del mercato estivo. Il difensore infatti, piace molto al Watford che lo aveva già cercato nel mercato di gennaio. Il club della famiglia Pozzo è retrocesso in Championship al termine di questa stagione, ma starebbe già pensando a un mercato per provare a tornare subito protagonista in Premier League.

Ecco perchè la dirigenza vuole puntare su un vecchio pallino per puntellare la difesa che lo scorso anno è stata una delle peggiori di tutta la Premier League con ben 77 reti subite in 38 gare: una media di due gol a partita.

