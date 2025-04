Sampdoria: La C a un passo, l'ultimo guaio per Evani e lo sconforto dei tifosi

Problema scontri diretti: Evani sorride solo in due casi ma ai tifosi non basta. Dure polemiche contro società e tecnico. Contestata la formazione

La Sampdoria torna nel buio. Nemmeno il neo tecnico Alberico Evani sembra essere in grado di risollevare i liguri che restano a rischio per la retrocessione in Serie C. Con la recente sconfitta contro la Carrarese, si complica ancor di più la sfida in chiave salvezza per la permanenza in Serie B. Analizzando gli scontri diretti, contro le sei squadre rivali nella parte bassa della classifica, emerge che i blucerchiati siano in vantaggio solo in due confronti, un dato che potrebbe rivelarsi decisivo in caso di arrivo a pari punti. I tifosi, intanto, restano sul piede di guerra sui social.

Classifica sempre più corta in coda

Dopo l’ultimo turno di campionato, la lotta per non retrocedere si è fatta ancora più serrata. Con la vittoria della Reggiana, che ha raggiunto quota 35 battendo il Cittadella, ora sono cinque le squadre appaiate a quel punteggio: oltre a Reggiana e Cittadella, anche Sampdoria, Brescia e Sudtirol, tutte sconfitte nell’ultimo weekend rispettivamente da Carrarese e Pisa. Da segnalare che il Sudtirol deve ancora recuperare il match contro la Juve Stabia, in programma domenica 27 aprile alle 15:00.

Sopra questo gruppone in classifica troviamo la Salernitana a 36 punti e il Mantova a 37, rendendo la situazione in coda sempre più intricata.

Scontri diretti: Sampdoria in difficoltà

Guardando agli scontri diretti, la Sampdoria si trova in svantaggio nella maggior parte dei casi. In caso di arrivo a pari punti con una sola squadra, conteranno i risultati negli scontri diretti; se invece le squadre a pari merito saranno più di due, verrà applicata la classifica avulsa.

I blucerchiati hanno il bilancio favorevole solo contro Mantova (vittoria per 1-0 e pareggio 2-2) e Cittadella (pareggio 0-0 e vittoria 1-0). Con Reggiana e Brescia invece la Samp è sfavorita: contro i primi ha perso 1-0 all’andata e pareggiato 2-2 al ritorno; contro i secondi ha subito una sconfitta per 1-0 e ha pareggiato 1-1 al ritorno.

Parità contro il Sudtirol, ma la differenza reti è negativa

Contro il Sudtirol la situazione è in perfetta parità nei risultati (vittoria 1-0 all’andata e sconfitta 2-1 al ritorno), ma la differenza reti generale penalizza la Sampdoria: -12 rispetto al -11 del club altoatesino.

Infine, resta ancora da giocare il ritorno contro la Salernitana, dopo la sconfitta per 3-2 subita all’andata. Anche questo confronto sarà determinante per il destino della Sampdoria ma i tifosi liguri restano preoccupati.

Tifosi della Sampdoria non credono al miracolo

Al termine di Carrarese-Sampdoria, vinta per 1-0 dai padroni di casa, si è scatenata una bufera sui social tra i tifosi liguri che sembrano aver perso le speranze: “Ormai è tardi”. C’è poi chi scrive: “Si doveva vincere prima, siamo vicini alla Serie C”.

Non si placa la bufera contro la società: “Tutti ‘grandi’ allenatori tranne Pirlo che l’anno scorso è riuscito a fare “solo” 57 punti e playoff con un mercato a zero euro e una squadra di bambini con De Luca centravanti… La società ha combinato un disastro che non possiamo accettare.

C’è infine chi si scaglia contro il neo tecnico: “Anche tu non hai coraggio: il giorno che metti Depaoli, Veira, Bere, Melusem fuori rosa forse riesci a salvarci, ma se non hai questo coraggio andiamo filati in serie C . Ci vuole coraggio ormai mancano 4 partite e devi mettere in campo una squadra che pensi a fare 1 gol più dell’avversario e non una squadra che pensa solo a difendersi e perde lo stesso.