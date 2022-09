Sampdoria: la cessione del club ancora in alto mare

08-09-2022 11:58

Ritiratosi il fondo americano Cerberus, la Sampdoria che come noto è in vendita, protrebbe presto trovare nuovi investitori interessati all’acquisto. L’edizione odierna di Tuttosport spiega come ci sia un nuovo fondo interessato all’orrizonte: si tratta della Pacific Media Group, gruppo che nel recente passato si era interessato all’Hellas Verona. Rimangono inoltre in corsa un altro gruppo a stelle e strisce e la cordata rappresentata dall’imprenditore pugliese Franco Di Silvio con l’ex scudettato Ivano Bonetti, che porterebbe a un ramo della famiglia Al Thani