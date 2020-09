Sampdoria: Murillo va a Valencia

Jeison Murillo potrebbe tornare al Valencia. Dopo i 6 mesi in prestito al Celta Vigo, il difensore colombiano non tornerà a vestire la maglia della Sampdoria nella prossima stagione ma tornerà in Spagna.

A riprenderlo lo stesso Valencia che lo cedette la scorsa estate ai liguri in prestito con obbligo di riscatto. Il difensore lunedì è atterrato in Spagna per definire il suo contratto con i Pipistrelli. Novità in arrivo a breve.

OMNISPORT | 15-09-2020 11:06