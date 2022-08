24-08-2022 10:57

Due obiettivi noti e due reparti da rafforzare nei prossimi giorni. Le due piste che portano a Gregoire Defrel e Dennis Praet sono sempre calde in casa Sampdoria, ma inevitabilmente la dirigenza blucerchiata sta facendo le proprie valutazioni sulle alternative. Dopo l’addio di Raspadori al Sassuolo arrivare a Defrel è più complicato, mentre per Praet serve convincere il Leicester economicamente.

Per l’attacco il nome caldo è quello di Adam Ounas, esterno offensivo classe 1996 che rispetto a Defrel ha maggiori caratteristiche da dribblatore. Dopo i tre prestiti a Nizza, Crotone e Cagliari il calciatore franco-algerino potrebbe nuovamente lasciare Napoli, ma visto il contratto in scadenza nel 2023 se i liguri vogliono chiudere per un prestito serve prolungare di un altro anno il contratto. Per il centrocampo invece è stato accostato il nome di Harry Winks, inglese classe 1996 che però non è ancora convinto dalla destinazione Sampdoria. L’alto ingaggio frena l’affare, ma le parti sono ancora in trattativa e in caso di fumata nera per Praet la Samp potrebbe provare l’affondo.

