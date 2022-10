Sampdoria: oggi è il giorno di Stankovic

06-10-2022 10:22

L’attesa in casa blucerchiata sta per terminare: Dejan Stankovic è infatti atteso oggi in città per firmare ilcontratto che lo legherà al club ligure. L’ex centrocampista della Lazio e dell’Inter è pronto a siglare un contratto fino al 30 di giugno con automatico rinnovo annuale in caso di salvezza.

Una scelta ponderata, che è slittata nelle ultime ore soltanto per la mancanza degli ultimi dettagli da limare. Il cerchio si era stretto due sere fa quando il tecnico serbo ex Stella Rossa ha superato i diretti concorrenti come De Rossi e D’Aversa, quest’ultimo ancora sotto contratto con il club blucerchiato.

Intanto la squadra si sta allenando alle dipendenze di Mister Tufano: sabato la delicata trasferta a Bologna dove servirà una reazione indipendentemente da chi siederà sulla panchina per invertire la tendenza negativa di questo difficile inizio di campionato.