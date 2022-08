Sampdoria: oggi le visite mediche per Villar

08-08-2022 10:07

Bel colpo della Sampdoria che si assicura il centrocampista Villar proveniente dalla Roma.

Gonzalo Villar sarà oggi a Genova per le consuete visie mediche e la successiva firma sul contratto che lo legherà alla Sampdoria, dopodiché potrà finalmente mettersi a disposizione di Marco Giampaolo.

Il centrocampista arriva dalla Roma voglioso di mettersi di nuovo in gioco, dopo una stagione più di ombre che di luci al Getafe. La sua voglia di riscatto è tanta e potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista a Genova dove arriva come primo vero rinforzo per il centrocampo di Giapaolo.

Villar può giocare anche come vertice basso davanti alla difesa, nel 4-1-4-1 del maestro. Secondo Tuttosport, l’arrivo di Villar garantisce ai blucerchiati esperienza e qualità in mediana.

