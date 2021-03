Sampdoria, ora il futuro di Quagliarella è in bilico

Fabio Quagliarella è un vero e proprio monumento della Sampdoria, eppure la sua lunghissima carriera potrebbe essere vicina a uno snodo potenzialmente decisivo. E che potrebbe anche rappresentare il primo passo verso il suo ritiro dal calcio giocato.

Come ha spiegato ‘Il Secolo XIX’, infatti, la Sampdoria in queste settimane sta incontrando i vari giocatori in scadenza di contratto per studiare con loro la possibilità di prolungarlo. Dall’elenco manca però proprio Quagliarella, che ancora non ha incontrato nessuno dei dirigenti. E non solo, perché i vertici blucerchiati non avrebbero nemmeno in agenda un incontro con lui.

Quagliarella terminerà i suoi legami con il club nella prossima estate, e a questo punto i dubbi diventano leciti: la Sampdoria lo vede ancora come un proprio giocatore in vista della prossima stagione?

OMNISPORT | 30-03-2021 22:20