Sampdoria, telefonata a Mancini: "Salvaci tu". Il vice dell'ex ct era ieri a La Spezia

Notte fonda per i blucerchiati dopo la sconfitta contro lo Spezia al Picco: Manfredi studia una strategia per evitare la retrocessione in Serie C

A Genova l’umore delle persone è variegato: c’è chi ha iniziato il lunedì con il sorriso e chi invece è disperato. Il motivo? I momenti opposti di Genoa e Sampdoria, con il Grifone tranquillo e ormai salvo in Serie A al contrario dei blucerchiati che stanno vivendo un dramma. Il rischio retrocessione è molto alto e andrebbe in controtendenza alle ambizioni di Manfredi.

Samp, idea Mancini per la salvezza

La pazza idea della Sampdoria per cercare di rialzare la testa sarebbe quella di provare a convincere Roberto Mancini a guidare la squadra per le ultime partite di campionato. Il ko contro lo Spezia ha certificato i problemi dei blucerchiati: un 2-0 secco firmato Lapadula che ha surriscaldato ancora di più l’ambiente. Sottil rischia l’esonero e ora Manfredi vorrebbe portare l’ex ct della Nazionale in panchina. Chi meglio di lui conosce l’ambiente? Nessuno. Ha fatto la storia con questi colori e il presidente lo sa bene.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Evani a Spezia, indizio Mancini-Samp?

A rafforzare il sogno Mancini è stata anche la presenza di Alberico Evani in tribuna al Picco per Spezia-Sampdoria. Cosa c’entra? Insieme hanno condiviso l’esperienza della Nazionale, infatti quest’ultimo ha coperto il ruolo di assistente alla guida tecnica. Si conoscono bene. Stando ad alcune ricostruzioni locali, l’ex ct dell’Italia sarebbe stato a Genova all’inaugurazione del nuovo negozio del suo hair stylist di fiducia, l’amico Nino Manzillo, in pieno centro. Un viaggio rapido con ritorno a Montecarlo, dove ormai vive.

Dna Samp per evitare la retrocessione

Per evitare una clamorosa retrocessione in Serie C, la Sampdoria potrebbe seguire un po’ il pensiero della Juventus, affidando la panchina a chi conosce bene l’ambiente e la storia, oltre al DNA della squadra. Mancini è una leggenda blucerchiata e ancora in città si parla dei Gemelli del Gol e della stagione 90-91 terminata con la vittoria dello scudetto, insieme al suo amico Vialli. Ora di certo da quelle parti della Liguria le ambizioni sono diverse. Il telefono di Roberto sarebbe squillato, ora tocca a lui rispondere.