Serie B, il Palermo del bomber Pohjanpalo rovina la festa promozione al Sassuolo. Gol a raffica anche tra Catanzaro e Bari

Gol e spettacolo nelle ultime partite della 32esima giornata di Serie B. Il Palermo rimanda la promozione diretta in A del Sassuolo in una partita vivacissima. Tante reti e occasioni anche tra Catanzaro e Bari

Ultime partite della 32esima giornata di Serie B con un programma oggi molto scoppiettante per quanto riguarda in particolare le sfide di alta classifica. In primis lo spettacolare match al Barbera tra un Palermo in corsa play-off e un Sassuolo che oggi poteva giocarsi la promozione diretta in A in caso di vittoria (e contestuale sconfitta o pareggio dello Spezia che alle 17:15 riceve in casa la Sampdoria). E invece i rosanero e in particolare il mvp Joel Pohjanpalo hanno rovinato la festa agli emiliani, che comunque non si sono dati per vinti sino alla fine. Si è giocato inoltre Catanzaro-Bari, altra partita ricca di gol e anche di momenti di tensione e polemiche.

Il bomber Pohjanpalo trascina il Palermo tra gol e assist, ma il Sassuolo reagisce sino alla fine

Primo tempo al Barbera con i padroni di casa mattatori grazie alle prodezze di Pohjanpalo, che apre le danze con il gol dell’1-0 al 18′, concedendosi poi la doppietta personale nel recupero del primo tempo. Nel mezzo, al 25′, la sventurata autorete di Toljan in un’azione che vedeva coinvolto lo stesso Pohjanpalo, il quale aveva provato a far sua la palla per tentare l’occasione prima dell’inopinata deviazione del tedesco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Sassuolo, che ha provato a dare qualche segnale di reazione sul finale del primo tempo, incassa poi il quarto gol nella ripresa, a opera di Segre, agevolato dal solito Pohjanpalo. Ma i neroverdi non ci stanno ad affondare, e verso gli ultimi venti minuti scatta la reazione con le reti di Pierini e, un minuto dopo, il raddoppio di Moro. Successivamente, il bomberone finlandese prova a chiudere i conti con la tripletta e quindi il quinto gol del Palermo, ma il Sassuolo risponde a stretto giro con Obiang

Pari e polemiche tra Catanzaro e Bari

Situazione di equilibrio al Ceravolo dopo i primi 45 minuti, con il risultato fermo all’1-1 con il Bari in rete al 27′ grazie a Lasagna, e il Catanzaro che prima rischia il secondo gol dopo il contrasto subito dallo stesso Lasagna da parte Quagliata (l’arbitro ha fatto proseguire tra le proteste degli ospiti), e poi conquista il pareggio con capitan Iemmello che cannoneggia dalla distanza la porta di Radunovic.

Ma i padroni di casa si portano poi in vantaggio nella ripresa sugli sviluppi di una punizione calciata di Petriccione, raccolta di testa da Bonini che va così in rete. Una marcatura foriera però di polemiche, visto che nell’azione i giocatori del Bari hanno segnalato un presunto fallo di Scognamillo ai danni di Vicari. Al 78′ il match si riporta sulla parità con il diagonale di Favasuli per la squadra pugliese. Non è finita qui, perché all’83’ Quagliata porta sul 3-2 la partita, che torna in pareggio nel secondo minuto di recupero grazie a Favilli.

Serie B, 32esima giornata: i risultati e il programma

Di seguito, il programma completo della 32esima giornata di Serie B: