Serie B, Sampdoria a rischio retrocessione: la proposta di Mancini e dei campioni dello scudetto al presidente Manfredi

I blucerchiati non vincono da 6 turni e sono precipitati in zona playout: i grandi ex che vinsero il campionato nel ’91 si sono fatti avanti col numero uno del club

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

I campioni d’Italia del ’91 pronti a correre in soccorso della Sampdoria: Roberto Mancini e altri ex giocatori che vinsero lo scudetto hanno contattato il presidente Matteo Manfredi dicendosi disposti a intervenire per aiutare la squadra a centrare la salvezza in serie B.

Sampdoria, la preoccupazione dei campioni del ‘91

Lo scudetto della Sampdoria del ’91 resta una delle pagine più romantiche del calcio italiano degli anni ’80 e ’90, scritta da un gruppo di campioni, guidati in panchina dal leggendario Vujadin Boskov. Il loro legame con la Samp è ancora molto forte, così come grande è la sofferenza nel vedere i blucerchiati a fondo classifica in serie B: senza vittorie da 6 turni, la Sampdoria occupa attualmente la quart’ultima posizione con 32 punti (gli stessi della Reggiana) e rischia seriamente di partecipare ai playout o addirittura di retrocedere direttamente in serie C.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sampdoria, la chat dei vincitori dello scudetto ‘91

La situazione dei blucerchiati è drammatica e i grandi ex della Sampdoria non intendono stare con le mani in mano e guardare la loro squadra sprofondare in C. Lo riferisce il Secolo XIX, secondo cui il gruppo dei campioni d’Italia discute nella loro chat, quella degli scudettati del ’91, della situazione della squadra allenata attualmente da Leonardo Semplici.

“Seguo sempre la Samp. Mi dispiace molto e sono preoccupato. Spero proprio che riesca a salvarsi”, avrebbe scritto il più illustre dei partecipanti alla chat, Roberto Mancini. Ma nell’elenco online figurano anche Lombardo, Lanna (che della Samp è anche stato presidente), Mannini, Pagliuca, Bonetti e Vierchowod. Proprio conversando online, sarebbe partita la proposta: “La Sampdoria l’alleneremmo anche gratis”.

Sampdoria, la proposta dei campioni a Manfredi

Dalle parole, il gruppo degli scudettati del ’91 sarebbe passato ai fatti. Negli ultimi tempi, infatti, si sono intensificati i contatti tra Mancini e il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi. L’ex numero 10 ultimamente è stato più volte a Genova: secondo il Secolo X, Mancini avrebbe proposto a Manfredi l’aiuto degli ex blucerchiati. E il presidente starebbe studiando un ruolo attivo nella Sampdoria per Mancini e forse qualche altro degli scudettati.

È difficile immaginare che il presidente possa incaricare l’ex fantasista di allenare la squadra, anche perché Mancini potrebbe presto ricevere una chiamata da qualche top club della serie A. Più probabile che Manfredi e Mancini pensino ad un ruolo da consulente o da collaboratore esterno del club, una figura che aiuti la Sampdoria a ritrovare fiducia, risollevarsi e tornare in acque tranquille in B, in attesa di un rilancio definitivo verso la serie A. Manfredi, dal canto suo, sa che in questo momento al Samp ha bisogno di tutto l’aiuto possibile: quello dei ragazzi del ’91, all’insegna dell’amore per la maglia, aiuterebbe anche a rasserenare il clima attorno alla squadra e a rinsaldare i rapporti con la tifoseria.