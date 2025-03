Serie B: la Juve Stabia batte il Cesena e continua la corsa play off, rimonta Carrarese contro il Bari

La Juve Stabia vince contro il Cesena e rinforza sempre di più la sua posizione nelle pregiate zone play off. La Carrarese ha la meglio contro il Bari e si allontana dalle retrovie dei play out

La 31esima giornata di Serie B si chiude con le sfide che mettevano in palio la corsa play-off e quella salvezza. Nel primo pomeriggio la Juve Stabia ha avuto la meglio sul Cesena, con la squadra di Pagliuca che aggancia sempre di più la zona play-off in attesa del prossimo derby campano contro la Salernitana, che gioca alle 17:15 ospitando il Palermo in una sfida cruciale per provare ad avviare una disperata rincorsa per la salvezza. Nell’altra partita del primo pomeriggio la Carrarese vince in casa contro il Bari: un altro match che incrocia speranze play off e play out.

Pasticcio Cesena, sfuma il pareggio con la Juve Stabia. Soccorso un tifoso

Il primo tempo al Manuzzi di Cesena si chiude con il vantaggio degli ospiti, grazie ad un episodio che inguaia in maniera assurda i romagnoli: al 21′ Francesconi devia un cross partito da destra, Klinsmann prova l’uscita alta e viene però anticipo di testa da Mangraviti, che spedisce il pallone in porta. Un autogol determinato da un fraintendimento tra compagni di squadra. Da segnalare inoltre che verso la mezzora di gioco un tifoso del Cesena ha avuto un malore. Le condizioni dell’uomo presente nel settore Distinti hanno messo subito in allarme sia i calciatori che la terna arbitrale, determinando quindi il pronto intervento dei soccorsi sanitari. La partita è stata interrotta per qualche minuto, per poi riprendere dopo l’uscita del tifoso in barella.

Nel giro di pochi minuti all’inizio della ripresa il risultato si movimenta: Adorante firma il raddoppio per la Juve Stabia, ma nel giro di circa quattro minuti Shpendi accorcia le distanze. Nel finale di gara il Cesena prova il tutto per tutto per chiudere il match almeno in parità, oltre a protestare per un presunto tocco di braccio da parte di Quaranta in area (non sanzionato dall’arbitro).

La Carrarese conquista punti preziosi e complica la corsa play-off del Bari

Finiscono in parità i primi 45 minuti di gioco allo Stadio dei Marmi, con il Bari che sblocca la partita al 37′ con la rete di Simic. I padroni di casa però portano in equilibrio il match grazie al gol al 45′ di Torregrossa. Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio del secondo tempo Guarino porta in vantaggio la Carrarese, che chiude il match con punti preziosi per allontanarsi dalle secche della zona retrocessione, mentre i galletti inciampano nella loro corsa ai play-off.

Serie B, 31esima giornata: i risultati e il programma

Di seguito, i risultati e il programma completo della 31esima giornata di Serie B: