Serie B: tris del Pisa contro il Cosenza in 9. Il Frosinone espugna Marassi, Samp in zona retrocessione

31esima giornata: Il Pisa di Inzaghi non si ferma più e consolida il secondo posto. Vincono Mantova e Modena contro Sudtirol e Catanzaro

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Dopo la vittoria esterna di misura del Brescia sullo Spezia, prosegue la 31esima giornata di Serie B. Tutto facile per il Pisa che vince 3-0 in trasferta contro il Cosenza e consolida il secondo posto. Vittoria esterna anche per il Frosinone ed espugna Marassi battendo la Sampdoria. Vittorie per Mantova e Modena che battono rispettivamente Sudtirol e Catanzaro.

Troppo Pisa per il Cosenza: 3-0 al Marulla. Notte fonda per la Samp

Il Pisa di Inzaghi non si ferma più: seconda vittoria consecutiva dopo le due battute d’arresto contro Sassuolo e Spezia. 3-0 al Cosenza che rimane in 9 già prima della fine del primo tempo. Toscani che comunque prima della prima espulsione erano sul doppio vantaggio grazie ai gol di Moreo e Touré. A fine primo tempo l’autogol di Micai chiude la partita. Il Pisa vola a +8 sullo Spazia e la promozione diretta si fa sempre più concreta. Visione opposta per il Cosenza che rimane ultima: i playout che si allontanano sempre di più.

Successo fondamentale e netto del Frosinone nello scontro diretto per la salvezza contro la Sampdoria. 3-0 al Marassi per la formazione di Bianco con i gol arrivati tutti nella ripresa: sblocca Kone, Monterisi raddoppia e Ghedjemis chiude i giochi. Blucerchiati che nel primo tempo avevano conquistato un rigore ma Cerofolini ha respinto il penalty battuto da Coda. I ciociari si portano a +3 dalla zona playout, nonostante una classifica cortissima. Notte fonda per i blucerchiati che non vincono da un mese e mezzo e scivolano al terzultimo posto.

Il Catanzaro cade a Modena. Il Mantova vince contro il Sudtirol

La corsa del Catanzaro verso i primi quattro posti sbatte sul muro del Modena: 2-1 al Braglia. Magnino sblocca la gara al 33’, ma il solito Iemmello pareggia nella ripresa. Parità che però dura appena cinque minuti quando Gliozzi regala i tre punti ai gialloblù mandandoli alle porte dei playoff. Vittoria casalinga anche per il Mantova che risolve la pratica Sudtirol, 2-0 il risultato finale. Succede tutto nel primo tempo al Martelli: Mensah sblocca la gara dopo 11 minuti, Redaelli sul finale di primo tempo firma il doppio vantaggio. Entrambe rimangono a ridosso della zona playout, ma i lombardi si tolgono da una situazione che stava diventando pericolosa dopo le otto giornate senza vincere.

Serie B, 31esima giornata: i risultati e il programma

Di seguito, i risultati e il programma completo della 31esima giornata di Serie B: