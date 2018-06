La Sampdoria punta il mirino su Alessio Cragno. Per sostituire Emiliano Viviano, passato allo Sporting, i blucerchiati stanno pensando di ingaggiare l'estremo difensore del Cagliari, riporta Il Secolo XIX.

Le prime due alternative in caso non andasse in porto l'affare sono Marco Sportiello e Emil Audero.

SPORTAL.IT | 24-06-2018 15:10