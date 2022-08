20-08-2022 17:25

L’infortunio di Manuel De Luca preoccupa in casa Sampdoria. Il nuovo acquisto blucerchiato resterà lontano dal campo a lungo vista la rottura del menisco esterno del ginocchio sinistro la dirigenza ligure sta nuovamente cercando sul mercato un nuovo attaccante da offrire a Giampaolo in vista delle prossime giornate di Serie A.

Il nome caldo può essere un gradito ritorno in casa Samp, ovvero quello di Gregoire Defrel, francese classe 1991 che ha disputato con la casacca blucerchiata la stagione 2018/19, mettendo a referto 11 gol in 36 presenze in Serie A. Dopo tante stagioni al Sassuolo Defrel non è giudicato incedibile dalla dirigenza neroverde. Non sarà facile però assicurarsi le prestazioni dell’ex Cesena: su di lui c’è la concorrenza di Cremonese e Bologna e il Sassuolo, vista la recente cessione di Raspadori al Napoli, deve prima valutare un sostituto del classe 2000 prima di poter lasciar andare con serenità Defrel.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE