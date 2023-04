Sampdoria, Stankovic: "Non ho davvero parole per quanto accaduto"

Il tecnico blucerchiato è tornato a commentare il nefasto ko subito a Marassi contro la Cremonese

09-04-2023 23:20

Attraverso i canali blucerchiati, il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ha commentato la nefasta sconfitta interna, in rimonta, contro la Cremonese, che ha fatto precipitare i suoi all’ultimo posto in classifica:

“Non ho davvero parole, ho provato a spiegarmi in conferenza stampa ma non ho parole. Mi assumo le responsabilità per ogni decisione presa durante la gara, anche prima, ma i nostri calciatori hanno dato tutto, facendo una bella prestazione. Hanno diviso la pressione che c’era, da veri compagni. Il pomeriggio è cominciato bene: stadio pieno, una grande energia, non avrei mai pensato finisse così, è un colpo durissimo da assorbire. Detto questo, non cambio idea dall’oggi al domani, quando il mondo ti crolla addosso o scappi e molli, ma se la società non la pensa diversamente starò con i ragazzi fino alla fine per essere più dignitosi possibile. Il nostro dovere è fare tutto per questi colori e per questi tifosi, che ci hanno sempre sostenuti”.