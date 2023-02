Sampdoria, testa di maiale davanti alla sede per Ferrero e Romei

All'interno della scatola di cartone ci sono anche minacce per l'ex presidente blucerchiato e per l'attuale membro del CdA

25-02-2023 12:06

Brutto episodio in casa Sampdoria questa mattina. Davanti alla sede è stata trovata una scatola di cartone con all’interno una testa di maiale e minacce per l’ex presidente Massimo Ferrero e per l’attuale membro del CdA ligure Antonio Romei: “Massimo Ferrero e Antonio Romei, le prossime teste saranno le vostre” c’era scritto. Sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine. La tensione intorno alla società blucerchiata è altissima: il club rischia il default, almeno che non ci siano iniezione di liquidità al più presto, e la squadra è a forte rischio retrocessione.