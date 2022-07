Sampdoria: Thorsby in uscita, in arrivo Leverbe

08-07-2022 10:38

La Sampdoria continua a lavorare sul mercato dopo aver rinnovato il contratto all’attaccante Fabio Quagliarella.

L’obiettivo ora è trovare dei profili adatti per la difesa ed il centrocampo. Stando a quanto riporta il quotidiano genovese Il Secolo XIX, Thorsby rimane tra gli indiziati per la cessione, mentre per la difesa le trattative con il Pisa per portare Leverbe sotto la Lanterna sono in dirittura d’arrivo. In riferimento al centrocampo, Dario Saric dell’Ascoli sarebbe pronto ad approdare in blucerchiato a breve, ma rimane attiva anche la pista Grassi del Parma.

