Sampdoria verso la cessione: arabi in pole

28-07-2022 15:28

Il quotidiano genovese Il Secolo XIX ha ricostruito la bagarre societaria che sta coinvolgendo la Sampdoria. Come è noto, il club blucerchiato è in cerca di una nuova proprietà, e secondo il giornale del capoluogo ligure, la società immobiliare saudita Fawaz Abdulaziz Alhokair Group avrebbe chiesto informazioni. L’azienda in questione era interessata anche nel 2017 alle quote del Milan e per la prossima settimana è previsto un incontro con il trustee Vidal, incaricato per individuare potenziali compratori. La banca d’affari olandese si è già incontrata con la famiglia Al Thani, portata come fideiussione dal trio Di Silvio-Stanchi-Bonetti. Non si conoscono, però, i dettagli economici relativi ad una possibile cessione del club.