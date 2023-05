San Marino approva il Codice degli esports. E' il primo stato in UE

La Repubblica di San Marino diventa il primo Stato in Europa a regolamentare gli sport elettronici, grazie all'approvazione del Codice degli eSports.

08-05-2023 13:26

La Repubblica di San Marino diventa il primo Stato in Europa a regolamentare gli sport elettronici, grazie all’approvazione del Codice degli esports.

Lo storico documento esports

La Repubblica di San Marino ha fatto un passo storico per il mondo degli esports, diventando il primo Stato in Europa a regolamentare organicamente gli sport elettronici. L’approvazione del Codice degli esports, presentato dal Segretario di Stato per lo Sport e per il Lavoro Teodoro Lonfernini, è stata unanime da parte del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino.

Il codice, redatto dal professore e avvocato Gianluigi Fioriglio e dall’avvocato Giuseppe Croari del noto Studio Legale FCLEX Associato Fioriglio-Croari, tutela i player con contratti di lavoro e permessi di soggiorno, dando la possibilità di lavorare nel settore a partire dai 16 anni di età. Inoltre, viene riconosciuta l’attività degli altri operatori del settore, fra cui associazioni, sponsor, team, società ed imprese Esportive, per cui è stato istituito un apposito registro.

La legge nel dettaglio

La legge disciplina gli esportsa 360°, regolando lo svolgimento delle competizioni e istituendo la Commissione Esport, autorità destinata ad avere un ruolo fondamentale per il settore. Inoltre, il codice contempla un’autentica Giustizia Esportiva, con sanzioni e pene detentive per le violazioni.

Grazie a questa normativa pionieristica, tutti i soggetti coinvolti nel mondo degli esports potranno operare nella piena certezza del diritto, trovando nella Repubblica di San Marino un terreno fertile sul quale agire. L’approvazione del Codice degli eSports ha suscitato grande interesse anche al di fuori dei confini sammarinesi, e rappresenta un modello per gli altri stati europei che si apprestano a regolamentare questo settore in forte crescita.

In Francia, ad esempio, il Presidente Macron ha inserito gli eSports nel suo programma di Governo, in vista delle Olimpiadi di Parigi del 2024. Se vuoi saperne di più sul Codice degli eSports di San Marino e sulla normativa degli sport elettronici in Europa, continua a seguirci.

Un mercato florido sul quale investire

