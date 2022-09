San Siro rischia di essere demolito, Sala: "Due stadi costano troppo"

15-09-2022 16:32

Quale futuro per lo stadio di San Siro? Il sindaco Sala è tornato sul tema: “C’ è il progetto delle squadre che ora verrà sottoposto a dibattito pubblico quindi, a maggior ragione, io non voglio dire più niente perchè non voglio certamente condizionare il dibattito”.

San Siro rischia di sparire e Sala ribadisce: “A quelli che mi dicono “deve rimanere San Siro” io rispondo “ma che ne facciamo?”. Anche ai comitati non è venuta fuori un’idea per gestire due stadi. Credo che economicamente sia veramente gravoso”.