Sanremo 2021, Ibrahimovic ospite fisso:cachet e dubbio calendario

La prossima edizione festivaliera, sotto la direzione di Amadeus, non riserverà esclusivamente il gradito ritorno sul palco dell’Ariston di Fiorello (Rosario), ma il connubio musica e pallone che ha già un prezioso precedente nello strano caso Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo.

Amadeus ha deciso di ribadire e di confermare l’indiscrezione che voleva lì, dove la musica nostrana trionfa nell’evento televisivo per eccellenza, l’intramontabile, l’assoluto talento di Zlatan Ibrahimovic che riassume, nella sua carriera calcistica, le maglie delle grandi protagoniste italiane e europee e che, a 39 anni, detta ancora legge sul rettangolo di gioco.

Ibrahimovic a Sanremo 2021: come gestirà il Milan l’impegno festivaliero

E c’è chi già ha azzardato il conflitto, non di interessi, quanto di serate e calendario: forse Ibra non sarà presente tutte le serate, eppure ciò poco conta. La sua presenza fissa con Amadeus e Fiorello è fuori discussione, ormai.

Il Festival, com’è noto, si svolgerà dal 2 al 6 marzo, in concomitanza con il campionato di Serie A. Mercoledì 3 marzo, infatti, i rossoneri di Pioli hanno in calendario per il turno infrasettimanale della 25esima giornata la sfida con l’Udinese. Manca ancora l’ufficialità sull’orario dalla Lega Calcio e, forse, qualcosa potrebbe cambiare.

Il cachet di Ibrahimovic: guadagnerà come Fiorello

Altra domanda assai frequente, considerato lo spessore del personaggio. Quanto guadagnerà da questo impegno l’attaccante svedese? La domanda se la sono posta in molti e in questa fase ancora aperta, per quanto attiene ai contratti sanremesi, le ipotesi al vaglio andranno prese con la dovuta cautela. Tuttosport ipotizza che il valore di Ibra sia pari a quello di Fiorello: i vertici Rai, infatti, per entrambi hanno stanziato, a quanto sembra, una cifra da 50mila euro a sera.

Dunque, Ibrahimovic guadagnerà 50mila euro a serata, per un totale di 250mila euro totali qualora fosse presente per tutte le cinque serate. Al pari di Rosario Fiorello e di tutti gli altri ospiti fissi della prossima edizione del Festival di Sanremo. Resta da capire come verrà gestito Zlatan, al momento infortunato, da Pioli in quel periodo delicato del campionato.

VIRGILIO SPORT | 08-01-2021 10:53