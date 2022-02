Matteo Berrettini stupisce ancora: stavolta emoziona questo "grazie"

Sebbene il suo ruolo sia distante da un palcoscenico, Matteo Berrettini ha saputo intrattenere il pubblico con la composta gentilezza e quell’imbarazzo inusuale per un personaggio della sua levatura. Ha condiviso un po’ del suo vissuto, dei sacrifici e delle soddisfazioni che gli derivano dall’essere giunti sul palco dell’Ariston, ospite di questo Sanremo 2022, con il suo personal best ranking appena occupato nella top 10 della classifica ATP.

Matteo si è prestato a un’intervista informale, gradevole con Amadeus e all’aneddotica che Fiorello ha costruito coinvolgendo la famiglia Berrettini al completo: un momento che ha sovrapposto il privato al campione e ha svelato quanto e come i suoi genitori abbiano contribuito a costruire i presupposti della passione e dell’attaccamento a uno sport che, come sottolineato a più riprese da Fiore, era tutt’altro che accessibile e popolare.

In un post, pubblicato nel pomeriggio di mercoledì, Matteo ha condensato il senso della sua partecipazione al Festival di Sanremo e il messaggio che intende lanciare, anche da un contesto inusuale:

“Felice di aver partecipato alla prima serata del Festival di @sanremorai. Vedere il teatro dell’Ariston finalmente con il pubblico è stato speciale. Ci tengo a ringraziare nuovamente Amadeus per l’invito e Rosario Fiorello per aver stemperato la mia emozione con le sue battute. Un grosso in bocca al lupo a tutti i cantanti in gara e alla enorme macchina organizzativa che lavora con grande passione a questo evento. 🇮🇹 #Sanremo2022

P.s un grazie speciale alla mia famiglia, senza di loro questo viaggio pazzesco che sto vivendo non sarebbe mai stato possibile nemmeno immaginarlo. Nessuno di noi avrebbe mai potuto pensare di vivere delle emozioni così grandi quando per la prima volta mi sono ritrovato con una racchettina da tennis in mano. ❤️”, si legge su Instagram.