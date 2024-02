Sanremo 2024, la rivelazione di Amadeus su Roma-Inter mentre Sangiovanni veste la quarta maglia del Milan

Il direttore artistico non intende perdersi il big match di domani, in programma a poche ore dalla finale del Festival. E il cantante di “Finiscimi" rende omaggio ai rossoneri

09-02-2024 16:22

La finale di Sanremo può aspettare, c’è l’Inter in casa della Roma: alla vigilia di un sabato infuocato tra il Festival e il match dei nerazzurri all’Olimpico arriva la rivelazione di Amadeus, che ha confessato di non aver intenzione di perdersi la partita della sua squadra del cuore. Intanto Sangiovanni, in concorso a Sanremo, s’è presentato ieri in conferenza stampa indossando la quarta maglia del Milan.

Sanremo 2024, Amadeus non rinuncia a Roma-Inter

Amadeus non rinuncia alla sua Inter, neanche durante il Festival di Sanremo. Il direttore artistico, tifoso sfegatato dei nerazzurri, ha annunciato in conferenza stampa che non ha intenzione di perdersi la partita di domani dell’Olimpico tra la squadra di Simone Inzaghi e la Roma. Insomma preparativi per la finale in programma domani sera al teatro Ariston possono aspettare…

Sanremo 2024, Amadeus e la battuta sulla Cuccarini

Amadeus lo dice chiaramente durante la conferenza stampa. “Se butterò un occhio a Roma-Inter? No, me la vedrò proprio – la confessione del direttore artistico del Festival di Sanremo -. Lorella (Cuccarini, al suo fianco in conferenza, ndr) è romanista e stra-tifosa, non la guarderemo sicuramente insieme”. Poi la battuta sulla collega e rivale di tifo. “Sarà l’unico momento in cui non le vorrò bene al 100%. Dipenderà tutto dal risultato”, la conclusione di Amadeus.

Sanremo 2024, Sangiovanni con la quarta maglia del Milan

Ma Amadeus non è l’unico grande tifoso di calcio presente al Festival di Sanremo. Sangiovanni, uno dei cantanti in gara, si è presentato ieri in conferenza stampa con la quarta maglia del Milan, esibita a sorpresa dopo essersi tolto di dosso il giubbotto: numero 5 e la scritta “Sangio” sul retro per il giovane artista vicentino.