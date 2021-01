Santi Cazorla promuove Xavi come tecnico del Barcellona

Un talento enorme frenato da bruttissimi infortuni. Questo è Santi Cazorla, ex giocatore di Villareal e nazionale spagnola, e attualmente giocatore dell’Al-Sadd, squadra allenata dal suo ex compagno nella Roja Xavi Hernandez. Durante un’intervista ad As, il trequartista spagnolo parla della sua carriera, del suo futuro professionale ed incorona Xavi come già pronto per allenare il Barcellona, squadra che molti dicono allenerà davvero prima o poi.

Queste le sue parole:

“So quanti anni ho. Sto pensando a cosa fare una volta appesi gli scarpini al chiodo. Devo decidere se fare l’allenatore o il dirigente”.

Cazorla spiega come osservare Xavi da vicino gli sia utile per decidere sul suo avvenire:

“Quando si è ritirato ha seguito il corso, ha iniziato a piacergli e poi ha deciso. È un po’ l’esempio che voglio seguire. Aspetto e una volta in pensione valuto quello che voglio fare. Xavi è perfettamente qualificato per essere un allenatore. Non è un caso che si dice che in futuro potrà allenare il Barcellona. Anzi, secondo me è pronto. Conosce bene i calciatori e sa come trattarli. Ha giocato lì fino a poco tempo fa e sa come metterli in campo”.

OMNISPORT | 23-01-2021 11:28