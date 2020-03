Santini fa sognare Napoli: Vanno via in 4 ma arriva un campione

Oltre all’incertezza sulle possibili date di ripresa del torneo, l’unico argomento possibile per parlare di calcio ai tempi del Corona Virus e anticipare le mosse di mercato. Gli stessi dirigenti e operatori, anche se rinchiusi nelle loro case, si stanno già muovendo telefonicamente per approntare trattative e per pensare al futuro. Tra i club più attivi ci sarebbe il Napoli. Il club di De Laurentiis non intende rassegnarsi ad un ruolo ridimensionato senza i soldi della Champions.

Il colpo

Il presidente azzurro avrebbe in mente un colpaccio importante, sia pur a fronte di qualche sacrificio sul fronte cessioni con almeno quattro giocatori destinati a dire addio.

Le mosse

Tutte le mosse del Napoli vengono rivelate dall’esperto di mercato Fabio Santini che al Processo su 7Gold parte subito col botto, ovvero Zlatan Ibrahimovic.

La telefonata

Santini dice: “Ibra non è convinto di restare al Milan. Il calciatore era molto legato a Boban. Dopo l’addio dell’ex dirigente rossonero, si sta guardando intorno e potrebbe decidere una nuova destinazione. Gattuso ha sentito al telefono Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non ha escluso l’ipotesi Napoli, anzi. L’ex bomber del Psg ha fatto chiaramente intendere di essere molto attratto dal sodalizio campano. Nei prossimi mesi penserà seriamente alla possibilità di trasferirsi al Napoli. L’affare potrebbe andare in porto”.

Le cessioni

In lista di sbarco invece ci vanno in 4 secondo Santini: Nel Napoli del futuro non troveranno spazio i seguenti calciatori: Allan, Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam e Hirving Lozano”.

Gli acquisti

Due i nomi in entrata che piacciono a Gattuso: Boga e Belotti, visto che il Napoli difficilmente tratterrà anche Milik. Incerto invece il futuro di Meret, che piace al Milan in caso di addio di Donnarumma.

SPORTEVAI | 17-03-2020 09:01