Milan, Ibrahimovic "scappa" da Gattuso

Il futuro di Ibrahimovic è avvolto nel mistero. I rapporti con il Milan, dopo l'addio di Boban, non sembrano idilliaci. Il rinnovo non sarebbe tanto scontato e, secondo il Tuttosport, ci sarebbe una nuova pista per lo svedese.

Gattuso sarebbe alla ricerca di un centravanti e la sua stima nei confronti di Ibrahimovic è nota. In caso di cessione di Milik, il tecnico del Napoli potrebbe chiedere al patron De Laurentiis di fare uno sforzo e portare l'esperto attaccante ad indossare la casacca azzurra.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 09:20