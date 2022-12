Santos stronca Ronaldo: "Reazione sgradevole"

05-12-2022 16:03

Nuovi problemi per Cristiano Ronaldo. Nel pieno del Mondiale che lo vede protagonista con il suo Portogallo, l’ex attaccante del Manchester United ha dovuto incassare il rimbrotto da parte del proprio ct Fernando Santos, che in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale contro la Svizzera non ha usato giri di parole per commentare negativamente lo sfogo di cui il numero 7 si è reso protagonista dopo essere stato sostituito prima della fine della partita contro la Corea del Sud, l’ultima della fase a gironi, poi persa dai lusitani, comunque riusciti a chiudere il girone al primo posto.

“Non ho sentito niente di quello che ha detto in campo, l’ho visto solo litigare con il giocatore coreano. Poi l’ho rivisto in tv e non mi è piaciuto per niente. Davvero per niente. Queste cose si risolvono in casa” ha dichiarato Santos, piuttosto sbrigativo anche nel dribblare le domande sulla formazione che affronterà gli elvetici: “La formazione la do solo allo stadio, negli spogliatoi, come è sempre stato. Comunque sono tutti a disposizione”.

Poco prima di uscire dal campo Ronaldo era stato protagonista anche di uno screzio con un giocatore della Corea che, ancora sul risultato di 1-1 che avrebbe condannato gli asiatici all’eliminazione, lo aveva esortato ad accelerare il passo per raggiungere la panchina.