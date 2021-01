Saponara è un giocatore dello Spezia

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso c’è anche l’ufficialità: Riccardo Saponara è un nuovo giocatore dello Spezia.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club ligure attraverso un comunicato apparso sul proprio sito. “Riccardo Saponara è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il talentuoso centrocampista arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’ACF Fiorentina. Classe 1991, Saponara arriva in riva al Golfo dei Poeti dopo aver indossato in carriera le maglie di Milan, Empoli, Genoa, Lecce e Sampdoria, oltre a quella dei viola. Centrocampista completo, capace di agire sulla linea mediana, ma anche sulla trequarti e nel tridente d’attacco, Saponara è ora pronto a mettere la propria fantasia al servizio delle Aquile con indosso la maglia numero 23. Benvenuto Riccardo!!!”.

L’operazione con la Fiorentina è stata quindi chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Saponara, 29 anni, nel corso di questa stagione ha totalizzato due sole presenze in maglia gigliata in Serie A (per un totale di 50’) alle quali va aggiunta un’altra in Coppa Italia.

In viola dal gennaio 2017, nella scorsa annata ha vestito la maglia del Lecce. Per lui si tratta di un ritorno in Liguria, visto che in passato ha militato, sempre in prestito, prima nella Sampdoria e poi nel Genoa.

OMNISPORT | 05-01-2021 12:21